Трамп предложил привлечь Меркель к разрешению конфликта на Азове

Президент США Дональд Трамп высказался за привлечение канцлера ФРГ Ангелы к разрешению кризиса, вызванного инцидентом в Керченском проливе. Как сообщает издание New York Post, по словам Трампа, ему "не понравился" захват Россией украинских судов в Черном море.

Власти США в ближайшем будущем получат отчет об этой ситуации, чтобы "выяснить, что произошло", добавил глава государства.

Кроме того, президент Соединенных Штатов надеется на участие Франции в урегулировании конфликта. При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы предпринять лидерам Германии и Франции в этой связи.

Трамп также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны выразили "глубокую озабоченность инцидентом в Керченском проливе и продолжающимся задержанием украинских кораблей и их экипажей", сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент Соединенных Штатов объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net