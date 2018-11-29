В Каталонии штурмовали парламент

Сотни работников медицинской сферы и пожарных пытались штурмовать парламент Каталонии в Барселоне, чтобы требовать лучших условий труда. Об этом сообщает La Vanguardia.

Около тысячи участников акции протеста пытались прорваться в здание через главный вход, но полиция, в конце концов, их оттеснила.

Медицинские работники в белых халатах махали плакатами с надписями "Меньше разговоров, больше ресурсов". Пожарные в коричневой защитной форме и желтых шлемах жгли файеры и сожгли прикреплено к деревянному кресту чучело.

Союз работников первичной медико-санитарной службы объявил о забастовке на следующей неделе, которая продлится с понедельника по пятницу.

Союз пожарных Каталонии призвал выходить на демонстрацию после того, как с властью не удалось достичь согласия по оплате труда и количеству рабочих часов.

В Барселоне провели марш за единство с Испанией

Ранее в Париже полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться через оцепление по направлению к Елисейскому дворцу.

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Источник: korrespondent.net