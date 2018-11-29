Япония купит у США еще 20 истребителей-бомбардировщиков

Правительство Япония приняло решение закупить в США около 20 новейших истребителей-бомбардировщиков короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Как сообщает агентство Kyodo, истребители будут размещены на первом в стране авианосца, который должен быть построен на базе миноносца-вертолетоносца Идзумо.

Эти же самолеты также могут быть использованы на отдаленных островах, где нет возможности построить длинную взлетно-посадочную полосу. Япония в последнее время уделяет значительное внимание обороне этих территорий.

План закупки самолетов рассчитан к включению в положения оборонной политики, которая должна быть утверждена до конца этого года. Ранее комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии представил правительству свои рекомендации относительно этого. В рекомендациях содержится позиция о развитие потенциала Сил самообороны Японии при нанесении ударов по базам возможного противника. Именно по этим причинам и было принято решение закупить истребители F-35B и создать авианосец.

Ранее сообщалось, что правительство Японии изучает возможность приобретения у США 142 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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Источник: korrespondent.net