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29. 11. 2018

Красный Крест направил в "ЛДНР" гумпомощь

Международный Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в четверг, 29 ноября.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 24 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, было оформлено почти 517 тонн груза.

Ранее Красный Крест оправил на неподконтрольную часть Донбасса 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. А на прошлой неделе Красный Крест отправил на Донбасс два грузовика с гуманитаркой. Тогда автомобили перевозили строительные материалы и пункты обогрева общей массой почти 25 тонн.

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Источник: korrespondent.net

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