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29. 11. 2018

Италия усилила антимиграционное законодательство

Италия приняла антимиграционные законопроект, который упрощает процедуру выдворения мигрантов и ограничивает выдачу разрешений на жительство. Об этом сообщает EUobserver в четверг, 29 ноября

Нижняя палата парламента 396 голосами против 99 приняла законопроект, который отменяет двухлетние виды на жительство в рамках "гуманитарной защиты".

Ранее Италия официально подтвердила, что не намерена подписывать глобальный миграционный пакт ООН, став 9-й страной ЕС, которая не поддержит документ в декабре.

Как сообщалось, среди стран ЕС уже отказались поддержать договор ООН Венгрия, Австрия, Польша, Чехия, Хорватия, Болгария, Словакия и Словения.

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Источник: korrespondent.net

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