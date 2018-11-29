Чехия внесла Украину в перечень безопасных стран

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него, в частности, Украину. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека сообщил в четверг, 29 ноября, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

"Согласно проведенному нами анализу, Украина относится к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включая свободу передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее в безопасные страны", - пояснил Гамачек.

С главой МВД согласился и заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии Ян Липавский.

"Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной", - подчеркнул он.

Как сообщается, список безопасных стран используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. И теперь заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из временно неподконтрольных Украине регионов - Автономной Республики Крым и части Донбасса. Обращение граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш побывал на допросе в полиции в связи с поездкой его сына в аннексированный Крым.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Чехии открыли уголовное производство против сына премьер-министра страны Андрея Бабиша по подозрению в незаконном пересечении границы Украины.

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Источник: korrespondent.net