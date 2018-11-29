В Кремле заявили, что Керченский пролив открыт для украинских судов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает Интерфакс.

"Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют", - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста об ограничениях для прохода через Керченский пролив для украинских судов.

Вместе с тем он уточнил, что порт Керчи может регулировать навигацию, исходя из погодных условий.

"Нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме. Вы знаете, что иногда по погодным условиям порт Керчи, который играет роль администрации, может принимать решения о регулировании навигации", - отметил Песков.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

Члены Совбеза ООН призвали Россию освободить украинские суда и моряков, а также восстановить свободу судоходства в Керченском проливе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net