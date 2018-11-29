США подтвердили встречу Путина и Трампа на G20

Вашингтон подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина на G20 в Буэнос Айресе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 29 ноября, РИА Новости.

"Все это произойдет на полях саммита (G20 - ред.), до закрытия саммита, до третьего рабочего заседания, поэтому временные рамки будут достаточно жесткие. Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а затем российско-американские переговоры, которые около часа могут продолжаться", - отметил он.

По словам Пескова, Вашингтону и Москве не обязательно соглашаться по всем вопросам, но важно вести диалог.

"Нам необходимо думать, как начинать разговаривать на темы двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоружения, по региональным конфликтам", - подчеркнул спикер главы РФ.

По данным агентства, Путин и Трамп встретятся в отеле Рark Hyatt Buenos Aires.

Напомним, предыдущая полноформатная встреча Трампа и Путина состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Ранее Трамп заявил, что может отменить встречу с Путиным из-за конфликта в Азовском море. Позже он уточнил, что примет решение о встрече после ознакомления с отчетом об инциденте.

В то же время, в Кремле продолжают подготовку к встрече президентов и назвали темы переговоров: вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net