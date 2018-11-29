В Норвегии экс-министр обвиняется в изнасиловании трех беженцев

Прокуратура Норвегии обвиняет бывшего министра рыбной промышленности Свейна Людвигсена (2001-2005 гг.) в изнасиловании нескольких мигрантов, которым его страна дала убежище.

Как сообщает NRK, начиная с 2011 года Людвигсен в бытность главой региона Тромсе на севере Норвегии, предложил троим мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги.

"Мы подали обвинения, так как видим связь между властными полномочиями ответчика и жертвами", – цитирует издание прокурора.

Отмечается, что жертвы были значительно младше 72-летнего Людвигсена. К тому же, один из них страдал от легкого психического недуга.

"Органы прокуратуры обвиняют бывшего политика в сексуальном насилии над тремя людьми", - заявил прокурор Топ Долг Нордме.

Следователи утверждают, что изнасилования происходили в доме министра, гостиничных номерах и правительственном офисе между 2011 и 2017 годами.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Келлиенн Конуэй заявила, что она стала жертвой сексуального насилия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net