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29. 11. 2018

В Италии захватили в заложники 20 человек

В Италии неизвестный захватил в заложники около 20 человек в городе Фьюджи, что в центральной части страны. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает агентство Adnkronos.

Указано, что инцидент произошел в учебном заведении.

"28-летний молодой человек из-за конфликта с руководством заблокировал класс, где находились 20 студентов", - говорится в сообщении.

Однако вскоре, как отмечается, мужчина был задержан и обезврежен прибывшими на место полицейскими.

Ранее на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.

Также сообщалось, что в начале ноября в Италии преступник захватил на почте заложников. Однако позже он сдался полиции.

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Источник: korrespondent.net

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