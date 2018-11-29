Эр-Рияд согласовал сделку с США о многомиллиардных закупках оружия

Представители американской администрации и Саудовская Аравия подписали письмо-предложение о сотрудничестве в вопросе закупок Эр-Риядом у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation вооружений на сумму в 15 млрд долларов (13 млрд евро). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Оформление условий сделкисопровождалось активным лоббированием со стороны администрации США и телефонными переговорами американского президента Дональда Трампа и саудовского короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.

Эр-Рияд приобретает у оружейного концерта 44 пусковые установки противоракетных комплексов наземного базирования (THAAD), противоракеты к ним и сопутствующее оборудование.

Как уточнили в Госдепартаменте, параметры сделки обсуждались с декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. До этого Дания приостановила экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию.

Также Германия приостановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию в ответ на убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net