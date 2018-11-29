Во Франции женщина угрожает взорвать себя в отделении банка

Во французском городе Алес в четверг, 29 ноября, женщина ворвалась в отделение банка и угрожает привести в действие взрывчатку, которая якобы находится у нее. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на французскую радиостанцию France Bleu.
По данным радиостанции, женщина кричит, что поднимет все на воздух. О причинах такого поведения радиостанция ничего не сообщает.
На место происшествия прибыло подразделение спецназа.
Le RAID sur place à Alès. Une femme enfermée dans une banque menace de tout faire sauter. Personnel évacué. pic.twitter.com/Bn0qnsuveI— France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) 29 ноября 2018 г.
Ранее в Сербии мужчина угрожал совершить самоубийство возле здания Национальной ассамблеи.
Также сообщалось, что в Армении мужчина пытался проникнуть в здание правительства и там же подорвать себя.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость