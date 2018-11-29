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29. 11. 2018

В Чехии разбился военный вертолет

В Чехии в районе военной базы Намешть над Ославой разбился военный вертолет Ми-24. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Генштаба Чехии Магдалену Дворжакову сообщает в четверг, 29 ноября, портал iDNES.cz.

"28 ноября утром на авиабазе близ города Намешть над Ославой произошла катастрофа вертолета Ми-24. Инцидент прошел без пострадавших. Им занимается специальная следственная комиссия", - заявила она.

Известно, что авария произошла во время взлета, вертолет упал с высоты нескольких метров.

По данным СМИ, в результате столкновения с землей двигатель вертолета был серьезно поврежден.

Ранее один человек погиб и пять пострадали в результате аварии транспортного вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе России.

Перед этим сообщалось, что в Турции в результате аварии вертолета в районе Бейоглу восточнее Стамбула погибли четыре военнослужащих, еще один пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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