Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2018, четверг, 18:38
-5°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
29. 11. 2018

В Стамбуле закончилось заседание Священного Синода

В Стамбуле закончилось трехдневное заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором рассматривался текст Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, сообщает Укринформ в четверг, 29 ноября.
 

В течение нескольких часов ожидается обнародование пресс-релиза по результатам Синода.

"Еще потребуется некоторое время, чтобы подготовить пресс-релиз по результатам заседания и сделать перевод, поэтому нужно еще подождать", - сообщили источники в патриархии.

На данный момент члены Синода принимают участие в праздничном вечернем богослужении в храме Вселенского патриархата. Богослужение проводится в канун праздника Святого Андрея, который считается основателем первой общины Вселенской церкви и ее покровителем.

Напомним, 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. А в начале ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

В то же время, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.