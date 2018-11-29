В Стамбуле закончилось заседание Священного Синода

В Стамбуле закончилось трехдневное заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором рассматривался текст Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, сообщает Укринформ в четверг, 29 ноября.

В течение нескольких часов ожидается обнародование пресс-релиза по результатам Синода.

"Еще потребуется некоторое время, чтобы подготовить пресс-релиз по результатам заседания и сделать перевод, поэтому нужно еще подождать", - сообщили источники в патриархии.

На данный момент члены Синода принимают участие в праздничном вечернем богослужении в храме Вселенского патриархата. Богослужение проводится в канун праздника Святого Андрея, который считается основателем первой общины Вселенской церкви и ее покровителем.

Напомним, 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. А в начале ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

В то же время, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.