В Стамбуле закончилось заседание Священного Синода

В течение нескольких часов ожидается обнародование пресс-релиза по результатам Синода.
"Еще потребуется некоторое время, чтобы подготовить пресс-релиз по результатам заседания и сделать перевод, поэтому нужно еще подождать", - сообщили источники в патриархии.
На данный момент члены Синода принимают участие в праздничном вечернем богослужении в храме Вселенского патриархата. Богослужение проводится в канун праздника Святого Андрея, который считается основателем первой общины Вселенской церкви и ее покровителем.
Напомним, 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. А в начале ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.
В то же время, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.
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Источник: korrespondent.net
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