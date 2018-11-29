Саакашвили проиграл. Итоги выборов в Грузии

На выборах в Грузии обработали уже все бюллетени. Победила Саломе Зурабишвили, которая получила 59,46% голосов избирателей.

Григол Вашадзе, кандидат от партии Михеила Саакашвили, набрал лишь чуть больше 40%.

Это были последние прямые выборы президента Грузии.

Корреспондент.net подводит итоги избирательной кампании в Грузии.

Под знаком Саакашвили

Оба кандидата возглавляли грузинский МИД во времена правления Саакашвили. Вот только Зурабишвили разругалась с Михо. А Вашадзе остался его верным соратником.

В первом туре разрыв между двумя основными кандидатами составил менее одного процента. Зурабишвили получила 38,6%, Вашадзе — 37,7%. Это стало неожиданностью для правящей партии.

Во время кампании ко второму туру власти спекулировали на угрозе возвращения в страну Саакашвили. Основная страшилка заключался в том, что к власти придут реваншисты, которые начнут репрессии. По всей стране появились билборды с неэстетичными портретами членов правительства Саакашвили.

Оппозиция, в свою очередь, сделала основной упор в агитации на социальных проблемах грузин: на бедности населения, высоком уровне безработицы и девальвации национальной валюты.

Власть нашла ответ на эту риторику, пойдя на беспрецедентный шаг. Аккурат ко второму туру президентских выборов грузинские банки и кредитные организации решили списать 600 тысяч просроченных кредитов. Это решение было представлено, как договор между финансовым сектором и правительством. Черные списки банков обещают обнулить к президентским выборам.

После победы Зурабишвили Саакашвили уже заявил, что не признает результатов выборов в Грузии и призвал ее граждан "перейти на положение массового неповиновения".

"Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - сказал Саакашвили.

Фактор России

Григол Вашадзе несколько лет работал в МИД СССР в конце 1980-х. Много лет он прожил в Москве и лишь в 2008 году вернулся в Грузию. В ноябре 2008 года Вашадзе возглавил Министерство культуры и спорта Грузии, а уже в следующем месяце стал главой грузинского МИДа.

В первый год Григола Вашадзе на посту главы МИДа не утихал скандал из-за наличия у него двух паспортов — грузинского и русского. На вопрос, почему он не отказался от российского гражданства после российско-грузинской войны, Вашадзе отвечал: “У меня же не гражданство российского правительства. Правительство уйдет, а Россия и русский народ останутся”. Однако уже в конце 2009 года Вашадзе заявил, что отказывается от российского паспорта, что не помогло ему избавиться от образа пророссийского политика.

Зурабишвили тоже обвиняют в пророссийских взглядах. В ходе кампании она заявила, что Грузия первой начала августовскую войну 2008 года. Оппозиция расценила эти заявления как антигосударственные и предательские.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что Кремль принял к сведению информацию о победе Зурабишвили, но предпочитает дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии.

Ждать заявлений Зурабишвили долго не пришлось.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Отношения с Украиной

По мнению экспертов, с избранием Зурабишвили президентом Грузии украино-грузинские отношения не изменятся.

"Результаты нынешних выборов сигнализируют о том, что в Грузии остается стабильность по отношению к предыдущему периоду. Во власти остаются те же силы. Отсюда ожидать каких-либо глобальных изменений во внешней политике не стоит", – считает директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Последние выборы

В 2023 году президента Грузии будет уже избирать специальная коллегия, и он будет иметь скорее представительскую функцию.

После того, как Зурабишвили принесет присягу, вступит в силу новая конституция, ограничивающая президентские полномочия и предусматривающая переход к парламентской республике.

Источник: korrespondent.net