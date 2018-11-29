Минск прокомментировал захват украинских кораблей

Министр иностранных дел Владимир Макей в четверг, 29 ноября, высказал позицию Беларуси по поводу конфликта в Керченском проливе, сообщает БЕЛТА.

По его словам, ситуация постепенно сползает к "пропасти большого конфликта".

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей подчеркнул, что "эмоциональные заявления, звучащие со стороны внешних игроков", в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.

"Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что в Беларуси отслеживают заявления, которые были сделаны обеими сторонами, но прямых контактов не было.

"Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

Члены Совбеза ООН призвали Россию освободить украинские суда и моряков, а также восстановить свободу судоходства в Керченском проливе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net