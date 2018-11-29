Новая ракета РФ подрывает европейскую безопасность - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не размещать новые ракеты в Европе. Об этом он написал в своей колонке для испанского издания El Pais и итальянской La Repubblica, текст которой также размещен в четверг, 29 ноября, на сайте НАТО.

"В последние годы Россия разработала, изготовила, испытала и развернула новую ракету средней дальности, известную как SSC-8. SSC-8 мобильная, и ее легко спрятать. Она способна переносить ядерные боеголовки. Это сокращает время предупреждения к минутам, снижая порог ядерного конфликта. И она может добраться к европейским столицам", - написал Столтенберг.

По его словам, действия России подрывают Договор о РСМД и ставят его под серьезную угрозу. Он также напомнил, что США выполняют свои обязательства по договору, и в Европе нет новых ракет США, зато есть новые российские.

"Договор, который придерживается только одной стороной, не может быть эффективным, и не будет держать нас в безопасности. Если договор больше не влияет на реальность, то это не что иное, как лист бумаги", - подчеркнул генсек.

Он также отметил, что союзники НАТО неоднократно призывали Россию серьезно и прозрачно решать проблемы и активно вести конструктивный диалог с США.

"К сожалению, Россия не обратила внимания на наши призывы. Недостаточное привлечение Москвы лишь усиливает нашу оценку, что новая ракетная система представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности в Европе. Поэтому я снова призываю Россию обеспечить соблюдение Договора о РСМД с полной прозрачностью - и немедленно", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о РСМД с Россией из-за его несоблюдения со стороны Москвы.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net