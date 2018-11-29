Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2018, четверг, 19:53
-5°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
29. 11. 2018

Парламент Словакии отклонил миграционный пакт ООН

Парламент Словакии отклонил миграционный пакт ООН, поскольку он, по мнению депутатов, расходится с государственной политикой по миграции и безопасности. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает AP.

"Словакия может вскоре пополнить список стран, которые отклонили миграционный пакт ООН, что должно стимулировать международный подход к безопасной и упорядоченной миграции", - говорится в сообщении.

Указано, что в поддержку миграционного пакта ООН проголосовали 15 депутатов словацкого парламента, а 90 - были против.

Как сообщается, высший законодательный орган Словакии также призвал правительство отклонить миграционный пакт ООН.

Ожидается, что на следующей неделе в правительстве, вероятно, будет принято окончательное решение по этому вопросу. Премьер-министр Петер Пеллегрини намекнул, что его правительство не будет одобрять этот пакт.

Также Пеллегрини выразил опасения, что украинцы начнут мигрировать в Словакию.

Как известно, Австрия, Венгрия, Израиль, Польша, Швейцария и Австралия не поддерживают миграционный пакт ООН и заявили, что не поедут на саммит, который пройдет с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш, для его формального одобрения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.