Убийство Хашукджи: Канада ввела санкции против 17 саудитов

Правительство Канады ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Канады в четверг, 29 ноября.

"Санкции затрагивают лиц, которые, по мнению правительства Канады, ответственны или являются соучастниками убийства журналиста Джамаля Хашукджи", – говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции были введены в соответствии с канадским законом "О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников". Все активы внесенных в санкционный список лиц на территории Канады будут заморожены. Также им запрещен въезд в Канаду.

"Мы продолжаем призывать к прозрачности и точности касательно обстоятельств смерти Хашукджи. В предоставленных на сегодняшний день Саудовской Аравией объяснениях не хватает последовательности", – считают в канадском МИД.

Как известно, Джамаль Хашукджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

Также сообщалось, что США и Франция ввели санкции против граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net