Трамп принял решение по встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 29 ноября, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине 1 декабря.
"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимого саммита снова, как только эта ситуация будет решена!", - написал он в Twitter.
Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что Трамп назвал саммит G20 в Аргентине "очень хорошим временем" для встречи с Путиным.
"Сейчас хорошее время для проведения встречи", - добавил он.
Также Трамп отметил, что во время перелета в Аргентину получит полный доклад об инциденте в Керченском проливе. Трамп пообещал, что изучит документ, после чего примет окончательное решение по встрече с Путиным.
Ранее Трамп заявил, что может отменить встречу с Путиным из-за конфликта в Азовском море.
В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Вашингтон подтвердил встречу президентов в Буэнос-Айресе 1 декабря.
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Источник: korrespondent.net
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