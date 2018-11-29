Трамп принял решение по встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 29 ноября, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине 1 декабря.

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимого саммита снова, как только эта ситуация будет решена!", - написал он в Twitter.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что Трамп назвал саммит G20 в Аргентине "очень хорошим временем" для встречи с Путиным.

"Я, скорее всего, проведу встречу с президентом Путиным. Ее не отменили", - заявил Трамп.

"Сейчас хорошее время для проведения встречи", - добавил он.

Также Трамп отметил, что во время перелета в Аргентину получит полный доклад об инциденте в Керченском проливе. Трамп пообещал, что изучит документ, после чего примет окончательное решение по встрече с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что может отменить встречу с Путиным из-за конфликта в Азовском море.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Вашингтон подтвердил встречу президентов в Буэнос-Айресе 1 декабря.

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Источник: korrespondent.net