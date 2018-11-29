Экс-адвокат Трампа признал дачу ложных показаний по "российскому делу"

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг, 29 ноября, признал вину в даче ложных показаний по так называемому "российскому делу". Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, он признал, что сделал ложные заявления в 2017 году в ходе слушаний в Сенате США о планах по строительству Трамп-тауэр в Москве.

Указано, что Коэн уже покинул здание суда Манхэттена, куда он прибыл ранее в четверг. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, ожидавших его у выхода из здания.

Предполагается, что приговор по этому делу будет вынесен 12 декабря.

Ранее в ходе расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера юрист признал себя виновным в финансовых махинациях в ходе предвыборной кампании по указанию Трампа.

Юрист также известен тем, что заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с Трампом, имевшей место десять лет назад.

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Источник: korrespondent.net