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29. 11. 2018

Голуби сорвали прямой эфир британского ток-шоу

Ведущий британского ток-шоу Good Morning Britain Пирс Морган в прямом эфире посадил на плечи двух голубей. В скором времени птицы вышли из под контроля и устроили хаос в студии. Соответствующее видео в среду, 28 ноября опубликовано на Уoutubе.

Как сообщается, за несколько недель до инцидента сын Моргана сравнил ведущего с персонажем фильма Один дома-2 - с бездомной, кормившей в парке голубей. Зрители шоу посчитали, что внешне Морган очень похож на ту актрису, и поддержали шутку. Журналист тоже захотел посмеяться над собой, поэтому появился в эфире с двумя птицами на плечах.

Голуби недолго сидели спокойно: сначала она из птиц забралась Моргану на голову и начала бить его крыльями по лицу. 

Ранее птица села на голову ведущей новостей CBS Нишель Медины в прямом эфире.

Также сообщалось, что гигантская чайка испортила прямой эфир ведущей прогноза погоды.

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Источник: korrespondent.net

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