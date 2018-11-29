Голуби сорвали прямой эфир британского ток-шоу

Ведущий британского ток-шоу Good Morning Britain Пирс Морган в прямом эфире посадил на плечи двух голубей. В скором времени птицы вышли из под контроля и устроили хаос в студии. Соответствующее видео в среду, 28 ноября опубликовано на Уoutubе.

Как сообщается, за несколько недель до инцидента сын Моргана сравнил ведущего с персонажем фильма Один дома-2 - с бездомной, кормившей в парке голубей. Зрители шоу посчитали, что внешне Морган очень похож на ту актрису, и поддержали шутку. Журналист тоже захотел посмеяться над собой, поэтому появился в эфире с двумя птицами на плечах.

Голуби недолго сидели спокойно: сначала она из птиц забралась Моргану на голову и начала бить его крыльями по лицу.

Ранее птица села на голову ведущей новостей CBS Нишель Медины в прямом эфире.

Также сообщалось, что гигантская чайка испортила прямой эфир ведущей прогноза погоды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net