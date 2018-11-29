Как Трамп отменил встречу с Путиным из-за Азова

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" захват украинских кораблей ФСБ в Керченском проливе, поэтому он пригрозил отменить встречиу с лидером РФ Владимиром Путиным.

Трамп обещал разобраться, что произошло и после принять решение о переговорах с Путиным, запланированных на 1 декабря в рамках саммита стран G20 в Аргентине. И 29 ноября американский президент заявил, что отменяет встречу.

В Кремле ответили, что информации об этом у них нет, а встреча Путина с Трампом согласована и подготовка продолжается.

Президент США также говорил о необходимости привлечения канцлера Германии Ангелы Меркель к решению конфликта в Азовском море. Она, в свою очередь, заверила, что поддерживает Украину и на встрече с Путиным на G20 поднимет эту тему.

Выступить посредником между Украиной и Россией в конфликте на море вызвался президент Турции Реджеп Эрдоган. Киев планирует попросить закрыть пролив Бофор для российских кораблей, а также призвал НАТО зайти в Азовское море. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как Трамп принимал решение о встрече с Путиным

О том, что встреча на высшем уровне может сорваться, Трамп заявил газете Washington Post 27 ноября. Причиной для этого стал обстрел и задержание трех кораблей ВМС Украины, экипажи которых также были арестованы. Несколько моряков тогда получили ранения, а корабли - повреждения.

"Мне не нравится подобная агрессия. Я не хочу, чтобы такая агрессивность вообще проявлялась", - пояснил американский президент.

Он отметил, что ожидает "полного доклада", подготовленного Советом по национальной безопасности и посвященного инциденту в Керченском проливе. Трамп подчеркнул, что он станет решающим фактором.

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За несколько часов до этого советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча лидеров двух стран на саммите G20 обязательно состоится. Единственным вопросом, по его утверждению, является точная дата проведения переговоров.

Как узнала газета New York Post, президент США поинтересовался, предупреждала ли Украина Россию о намерении украинских кораблей пройти Керченский пролив.

Трамп предположил, что у украинских кораблей есть система для подобных ситуаций.

"Был вопрос - было ли предупреждение? Они дали им знать, что они проходят", - спросил американский лидер.

В Белом доме позже отметили, что Трамп регулярно получает доклады по обострению в Азовском море.

Министр обороны США Джим Мэттис говорил 28 ноября, что захватив три корабля украинских ВМС, Москва нарушила условия договора с Киевом.

"Если вы вспомните о том, что между двумя странами было заключено соглашение... это просто показывает, что сейчас словам России нельзя доверять", - заявил глава Пентагона, беседуя с журналистами.

29 ноября Reuters, РБК и РИА Новости сообщили, что встреча президентов состоится вечером 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. На нее отведены два часа.

Вечером Трамп заявил агентству Bloomberg, что "сейчас очень хорошее время для проведения встречи".

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что лидеры планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе. Он отметил, что перед встречей с Трампом у Путина запланирован завтрак с Меркель.

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Позже в Кремле заявили, что не получали от американской стороны сообщений об отмене встречи. Там также не согласились с формулировкой Трампа об агрессии.

"Смотря что он называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей - это одно, можно спорить, была эта агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения государственной границы России, это другое. Мы с этим не согласны", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Однако вскоре Трамп написал в Twitter, что все же решил отменить встречу с Путиным.

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.

"Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возращены Россией в Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал Трамп.

Он отметил, что с нетерпением ожидает нового содержательного саммита, когда ситуация будет разрешена.

В Кремле прокомментировали заявления Трампа словами, что у них нет информации об отмене встречи.

Там подчеркнули, что Путин может провести ряд полезных встреч в случае отмены переговоров с Трампом.

Мировые лидеры обсудили конфликт в Керченском проливе

Меркель заверила Украину в солидарности в конфликте на Азовском море. Во время саммита G20 в Аргентине она обсудит тему соблюдения прав Украины в Керченском проливе с Путиным, пообещала Меркель, выступая 29 ноября на третьем Германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

На этом форуме Меркель обсуждала инцидент с захватом украинских кораблей с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В конфликте с Россией Киев должен действовать "обдуманно", призвала канцлер, указав на невозможность разрешения украино-российского конфликта военными методами. Урегулирование в Украине возможно только путем диалога, подчеркнула она.

Говоря о проекте строительства газопровода Северный поток-2, против которого выступает Киев, Меркель подчеркнула, что Украина и далее должна оставаться важной транзитной страной.

Накануне канцлер Германии по телефону обсудила с Путиным ситуацию с захватом кораблей и арестом моряков. Российский лидер обвинил Украину и выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на Киев.

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При этом с Порошенко российский президент общаться отказался. Помощник Путина объяснил, что при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков для такого разговора, а также делается анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором, поэтому "разговора не было".

Однако с Эрдоганом Путин поговорил. В телефонной беседе президент Турции заявил о своей готовности стать посредников в урегулировании конфликта России и Украины в море.

Перед этим Эрдоган говорил на эту тему с Порошенко и Трампом. Президенту Украины он пообещал поднять этот вопрос на саммите G20. Американскому лидеру Эрдоган рассказал о беседе с Порошенко и договорился провести переговоры в Аргентине.

К слову, саммит стран Большой двадцатки пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Там запланированы темы на экономические, торговые, финансовые и энергетические вопросы. Политически темы не планировались, однако ситуация с украинскими кораблями изменила неформальную повестку.

Саммит G20 / Getty

В Большую двадцатку входят страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и ЕС.

В частности, Европейский союз представлен председателями Европейской комиссии и Европейского совета; также в G20 входят представители различных международных организаций: ООН, МВФ, Совета по финансовой стабильности, Всемирной торговой организации и Всемирного банка.

Закрыть Босфор и запустить корабли НАТО

Президент Петр Порошенко 29 ноября призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море.

"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - сказал Порошенко в интервью немецкой газете Bild.

По мнению президента Украины, российский лидер хочет взять под собственный контроль все Азовское море.

"Мы не можем принять эту агрессивную политику России, сначала это был Крым, затем Восточная Украина, теперь он хочет Азовское море. Германия также должна спросить себя: что сделает Путин в следующий раз, если мы не остановим его?" - сказал Порошенко.

В Кремле рассценили призыв президента Украины как провокацию.

"Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко", - сказал Песков.

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В самом НАТО ответили, что у альянса есть мощное присутствие в Черноморском регионе. На рабочей основе НАТО проводят патрулирование и учения в Черном море. В частности, корабли альянса провели там 120 дней в этом году, что больше, чем 80 дней в 2017 году.

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что ряд стран-членов НАТО проводят патрулирование и наблюдение в воздухе, а такие страны, как Болгария, Румыния и Турция разместили свое военное оборудование.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко 29 ноября заявил, что Киев будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия в Азовском море.

Воронченко отметил, что соответствующие шаги Украина будет инициировать в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре (статья 19).

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Источник: korrespondent.net