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29. 11. 2018

У Путина отреагировали на отмену встречи с Трампом

У президента России Владимира Путина появится пара дополнительных часов для полезных встреч на саммите G20 в Аргентине в случае официальной отмены переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в четверг, 29 ноября.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит (Трампа – ред.) и СМИ. Официальной информации не имеем", – сказал Песков.

Он добавил, что если информация подтвердится, то у Путина "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

Ранее в четверг Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с Путиным на саммите "двадцатки" из-за инцидента в Керченском проливе. Президент США дал понять, что ждет от Москвы урегулирования этой ситуации.

В свою очередь в Кремле сообщили, что Вашингтон подтвердил встречу президентов в Буэнос-Айресе 1 декабря.

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Источник: korrespondent.net

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