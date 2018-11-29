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29. 11. 2018

Самолет Меркель сломался во время полета на саммит G20 – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20 из-за технического дефекта в правительственном самолете.

Об этом сообщает Bild в четверг, 29 ноября.

Отмечается, что в небе над Нидерландами экипаж лайнера Airbus принял решение повернуть обратно в Германию.

Полет Меркель продолжался всего около часа. Ее самолет благополучно сел в Кёльне в аэропорту имени Конрада Аденауэра. Там канцлер должна пересесть на другой лайнер.

Ранее стало известно, что на саммите "двадцатки" не состоится встреча между президентами США и России. Дональд Трамп объяснил срыв переговоров с Владимиров Путиным инцидентом в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net

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