Госдеп об отмене встречи Путина и Трампа: Сильный сигнал России

Власти США через "изоляцию" отправляют России четкий сигнал о недопустимости инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российские военные захватили украинские корабли с их экипажами.
Об этом сказал в ходе брифинга представитель госдепартамента США Роберт Палладино, сообщает РИА Новости в четверг, 29 ноября.
"Совершенно очевидно (то, чего Вашингтон добивается – ред.) это возвращение украинских моряков и кораблей. Агрессия, свидетелями которой мы стали, недопустима. И сильный сигнал был отправлен (через отмену встречи Трампа и Путина – ред.)", – заявил Палладино.
На уточняющий вопрос, как именно этот сигнал был отправлен, Палладино ответил, что "через изоляцию".
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Президент США дал понять, что ждет от Москвы урегулирования этой ситуации.
В Кремле оперативно отреагировали на решение Трампа, заявив, что у Путина появится пара дополнительных часов для полезных встреч на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
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Источник: korrespondent.net
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