Британия поддержала Украину в конфликте на Азове

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом в четверг, 29 ноября, он написал в Twitter.

"Я говорил с Павлом Климкиным, чтобы повторить, что Великобритания выступает с Украиной против российской агрессии. Крым и его воды являются частью Украины. Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и деэскалировать ситуацию", − отметил Хант.

I have spoken with @PavloKlimkin to reiterate that the UK stands with Ukraine against Russian aggression. Crimea and its waters are part of Ukraine. Russia must release the 24 detained Ukrainian servicemen immediately and de-escalate the situation