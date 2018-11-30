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30. 11. 2018

Путин готов к новым контактам с Трампом − Кремль

В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе, −отметил он.

Песков указал, что данная ситуация откладывает "на неопределенное время" обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки .

"Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой", − подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе из-за конфликта в Керченском проливе.

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Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

После инцидента Трамп заявил, что США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между Украиной и Россией и предпринимают усилия по решению проблемы.

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Источник: korrespondent.net

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