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30. 11. 2018

Израиль опроверг данные о потере самолета в Сирии

Израильские военные опровергли сообщения о том, что они потеряли военный самолет во время авианалета на Сирию. Об этом в четверг, 29 ноября сообщило агентство Reuters.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сирийские системы ПВО сбили при отражении атаки на пригород Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты.

В районе, где, как утверждается, произошел инцидент, имеет свой центр связи и логистики группировка Хезболла, поддерживаемая Ираном, отмечает агентство.

В армейской пресс-службе Израиля подчеркнули, что "сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности".

Также израильские военные сообщили, что зафиксировали запуск сирийской ракеты земля-воздух в направлении открытой зоны на Голанских высотах. Однако пока не ясно, достигла ли она территории Израиля.

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Источник: korrespondent.net

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