Лента RSS
Подписаться на ленту
30 ноября 2018, пятница, 04:34
-5°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
30. 11. 2018

Меркель пропустит первый день саммита G20

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине из-за проблем с самолетом. Об этом в четверг, 29 ноября сообщил ее представитель Штеффен Зайберт, пишет Die Welt.
 
По словам Зайберта, прямой перелет с запасным самолетом Airbus невозможен, так как это, в частности, зависит от рабочего времени и доступности экипажей и капитанов.
 
Меркель, министр финансов Германии Олаф Шольц и небольшая делегация решили отправиться в Буэнос-Айрес рано утром 30 ноября на регулярном рейсе, пролегающем через Мадрид.
 
Напомним, накануне канцлеру пришлось вернуться в Германию через час после вылета на саммит G20 в Аргентину. Экипаж правительственного лайнера принял такое решение, когда самолет был над Нидерландами. Причиной стали технические неполадки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.