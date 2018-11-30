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30. 11. 2018

Госдеп одобрил продажу Польше 20 ракетных систем

 
Госдепартамент США утвердил возможность продажи Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму 655 миллионов долларов. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил Пентагон.

"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов", − говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Предполагается, что поставки будет вести коммерческая компания Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что власти США гарантировали Польше присутствие на ее территории американских военных сил. 

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Источник: korrespondent.net

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