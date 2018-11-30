Госдеп одобрил продажу Польше 20 ракетных систем

"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов", − говорится в сообщении американского оборонного ведомства.
Предполагается, что поставки будет вести коммерческая компания Lockheed Martin.
Ранее сообщалось, что власти США гарантировали Польше присутствие на ее территории американских военных сил.
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Источник: korrespondent.net
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