Трамп прибыл на саммит G20

Президент США Дональда Трамп прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес для участия в саммите Большой двадцатки.



У президента США запланирован целый ряд встреч, включая разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Интерес к этим переговорам огромен, так как лидеры двух ведущих экономик мира проведут беседу на фоне торговой войны между странами.

Эксперты полагают, что долгосрочных соглашений между принципиальными соперниками ждать не стоит, но успехом станет заключение "перемирия".

Отметим, накануне Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20. Американский лидер отказался от переговоров после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, во время которого Россия захватила корабли ВМС Украины.

В Кремле выразили сожаление из-за решения американской администрации и отметили, что Путин готов к новым контактам с Трампом.

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Источник: korrespondent.net