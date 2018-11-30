ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Су-27

Военно-воздушные силы Бельгии сообщили о перехвате российских реактивных истребителей над Балтийским морем. Информация об инциденте опубликована в четверг, 29 ноября на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

"Вчера F-16, развернутые в Балтийском регионе для охраны воздушного пространства НАТО, перехватили российские самолеты Фланкер (Су-27 по классификации НАТО – ред.) без полетного плана", – говорится в сообщении.

Hier, les #F16s @beairforce, actuellement déployés dans la région de la Baltique afin de préserver l’intégrité de l’espace aérien @NATO, ont intercepté des avions de combat Flanker russes sans plan de vol. Protéger votre sécurité, c'est notre mission @BelgiumDefence, pic.twitter.com/76KFAj2nY2 — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) November 29, 2018

Напомним, в начале ноября командование ВМС США сообщило что российский Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика над Черным морем.

В Минобороны РФ заявили, что перехват был безопасным.

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Источник: korrespondent.net