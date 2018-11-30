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30. 11. 2018

Минимальная зарплата в Венесуэле поднялась до $11

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, 28 ноября, о повышении стоимости криптовалюты Petro и росте минимальной зарплаты в стране.

Так, стоимость одного Petro повысилась до девяти тысяч суверенных боливаров. 

"До сих пор цена (одного Petro) была 3,6 тысячи боливаров. С 30 ноября мы устанавливаем цену Petro в девять тысяч суверенных боливаров", – отметил венесуэльский лидер.

После повышения стоимости Petro в 2,5 раза, размер привязанной к нему минимальной зарплаты также увеличился в 2,5 раза – с 1,8 тысячи до 4,5 тысячи суверенных боливаров.

"С 1 декабря размер минимальной зарплаты и пенсии будет 4,5 тысячи боливаров, и это автоматически означает коррекцию всех зарплатных таблиц", − заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По курсу "черного" рынка" на четверг, 29 ноября, эта сумма составляет всего 11 долларов США.

Отметим, по состоянию на четверг, официальный курс доллара в Венесуэле составлял примерно 82 суверенных боливара, а курс "черного" рынка достиг почти 400 боливаров.

Напомним, с сентября этого года размер минимальной зарплаты в Венесуэле был повышен  сразу в 60 раз. В августе Мадуро объявил о привязке минимальной зарплаты к криптовалюте Petro. 

Как сообщал Корреспондент.net, в Венесуэле долгое время длится экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть одного миллиона процентов. 

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Источник: korrespondent.net

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