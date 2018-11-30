Сенат США осудил действия РФ в Керченском проливе

Американский Сенат единогласно одобрил резолюцию, осуждающую действия России против Украины в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает издание The Hill.
Отмечается, что авторами документа выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.
Резолюция "решительно осуждает" действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных украинских судов.
Также в принятом документе сенаторы призывают членов международного сообщества "объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства".
"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", − заявил Мерфи.
Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.
В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".
Киев и Москва обменялись нотами протеста.
Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20. Американский лидер отказался от переговоров после ознакомления с докладом об инциденте с украинскими кораблями.
В Кремле выразили сожаление из-за решения администрации США и отметили, что Путин готов к новым контактам с Трампом.
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Источник: korrespondent.net
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