Берлин впервые за 25 лет расширяет армию

Численность бундесвера вырастет до 203 тысяч человек к 2025 году. Как сообщило в Министерство обороны ФРГ, это на 5 тысяч больше, чем планировалось ранее.

В настоящий момент численность солдат составляет 180 тысяч человек, ранее был запланирован рост до 198 тысяч.

Главными причинами укрупнения немецкой армии еще на 5 тысяч человек ведомство называет растущие международные обязательства по отношению к НАТО и Евросоюзу, а также развитие в сфере инфотехнологий и киберпространства.

Численность бундесвера увеличится, в частности, из-за участия Германии в подготовке Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), в которую входят 5 тысяч солдат. VJTF создана в связи с военным конфликтом в Украине и является элементом сдерживания России.

Численность бундесвера увеличивается впервые после 25 лет сокращения. Своего пика немецкая армия достигала в 1990 году, тогда она насчитывала 585 тысяч солдат.

В сентябре канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможном участии Минобороны страны в ударах по Сирии в коалиции с США, Францией и Великобританией.

Ранее сообщалось, что Германия значительно увеличила расходы на оборону в 2019 году.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net