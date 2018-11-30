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30. 11. 2018

Маск пообещал главе NASA не курить публично марихуану

Глава NASA Джим Брайденстайн провел беседу с Илоном Маском относительно его поведения, после чего Маск пообещал ему больше не показываться на публике с марихуаной или алкоголем. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает The Atlantic.

"Это не добавляет доверия. Руководителям таких компаний надо иметь в виду, что нельзя этого делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов", - отметил глава NASA.

После инцидента с курением марихуаны в прямом эфире, NASA решили провести проверку культуры производства на заводах SpaceX, производящих ракетную технику.

"У нас состоялось несколько разговоров. Могу сказать, что он, как и все другие, заботится о безопасности и понимает, что это неприемлемое поведение, и вы не увидите подобного снова", — добавил глава NASA.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире во время интервью бизнесмен Илон Маск покурил марихуану.

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Источник: korrespondent.net

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