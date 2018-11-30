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30. 11. 2018

Мэй высказалась за введение санкций против РФ

Великобритания выступает за введение дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом в ночь на пятницу, 30 ноября, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по прибытии на саммит G20 в Аргентине, сообщает Reuters.

"Мы всегда активно выступали в ЕС за санкции в отношении России в связи с ее поведением. Мы продолжим настаивать на тех санкциях против России, которые считаем подходящими".

Тереза Мэй также заявила, что Россия должна освободить украинских моряков и захваченные корабли и способствовать деэскалации ситуации.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. 

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

Члены Совбеза ООН призвали Россию освободить украинские суда и моряков, а также восстановить свободу судоходства в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net

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