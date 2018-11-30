Поломка самолета Меркель: в Германии подозревают криминал

В правительстве Германии считают, что поломка самолета канцлера Ангелы Меркель могла иметь криминальный след. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

Отмечается, что, инцидент будет изначально расцениваться как "криминальный". При этом в органах безопасности отметили, что расследование будет идти "по всем направлениям".

По данным издания, подобная поломка носит беспрецедентный характер. Несмотря на то, что самолет находился неподалеку от Амстердама, лайнеру пришлось лететь в аэропорт Кельна из-за того, что при данном отказе полоса для приземления аэропорта в Амстердаме была недостаточно протяженной. Помимо этого, были опасения, что механизм выпуска шасси правительственного самолета может не сработать.

Согласно данным Die Welt, технические проблемы на самолете касались всех систем, которые должны обеспечивать связь с землей. Через 20 минут после вылета пилот отправил аварийный код 7600, используемый при потере связи с диспетчерской.

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Напомним, в четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Как сообщалось, канцлеру пришлось вернуться в Германию через час после вылета. Экипаж правительственного лайнера принял такое решение, когда самолет был над Нидерландами.

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Источник: korrespondent.net