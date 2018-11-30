В Индонезии из тюрьмы сбежали 87 заключенных

Индонезийская полиция разыскивает 87 человек, которым удалось сбежать из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны. Об этом сообщает агентство Associated Press в пятницу, 30 ноября.

По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает AP.

Отмечается, что всего сбежать попытались 113 человек, из них 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе. Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.

В Австралии подростки захватили колонию для несовершеннолетних

Ранее в тюрьме в городе Такна на юге Перу произошел бунт заключенных, во время которого четыре сотрудника заведения были взяты в заложники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net