В МИД РФ не увидели связи отмены встречи Трамп-Путин с Украиной

Президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным не из-за инцидента в Черном море, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости в пятницу, 30 ноября.

По ее словам, инцидент в Керченском проливе стал официальной причиной отмены встречи, но при этом российский дипломат усомнилась в том, что это реальная причина решения Трампа.

"Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения - внутриполитический расклад в США", - сказала Захарова.

Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, отметив, что готов провести встречу, когда ситуация будет урегулирована.

В Кремле заявили, что из-за отмены встречи у Путина появится пара дополнительных часов для полезных встреч на саммите. Тем не менее, российский президент готов к встрече с американским коллегой, добавили в Кремле.

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Источник: korrespondent.net