В Гонконге автобус столкнулся с такси: пять жертв, 32 пострадавших

В Гонконге на острове Цзин Йи междугородный автобус столкнулся с такси. В результате ДТП погибли 5 человек, 32 получили ранения, сообщает Telegraph.
Сообщается, что мужчина так женщина погибли прямо на месте, еще трое погибли в больнице. Еще 32 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, автобус почти раздавил такси: задняя часть автомобиля полностью смята.
Местные медиа называют автобус туристическим, однако, во время дорожно-транспортного происшествия он вез в Международный аэропорт Гонконга его работников.
В США перевернулся автобус: есть жертвы, более 40 пострадавших
Ранее не менее 30 человек погибли в южном индийском штате Карнатака при падении автобуса в канал.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость