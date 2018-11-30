Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО Москвы - РФ

Арестованных украинских моряков, захваченных 25 ноября вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Лефортово в российской столице. Об этом со ссылкой на данные члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершин Сагиеву сообщает в пятницу, 30 ноября, телеканал Дождь.

"В московское СИЗО Лефортово доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице Матросской тишины", - говорится в сообщении.

При этом указано, что Сагиева посетила арестованных в Лефортово, там же ей рассказали о госпитализации трех пострадавших.

Ранее стало известно, что из СИЗО в Симферополе вывозят украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Киев и Москва обменялись нотами протеста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net