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30. 11. 2018

Туск назвал, когда ЕС может продлить санкции против России

Евросоюз может продлить санкции против России из-за кризиса в Азовском море уже в декабре. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе в пятницу, 30 ноября.

"Я уверен, что Европейский союз сможет продлить санкции в отношении России в декабре. Я хочу здесь подчеркнуть, что Европейский союз един в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Туск, назвав недопустимыми подобные действия российской стороны.

Говоря о трудностях международной торговли в настоящий момент, среди угроз для торговли он назвал "российскую агрессию в Украине".

Берлин и Париж не поддержали ужесточение санкций против РФ

Напомним, Великобритания выступает за введение дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. 

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Источник: korrespondent.net

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