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30. 11. 2018

Макрон обвинил Трампа в нанесении ущерба союзникам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые из последних решений президента США Дональда Трампа "были приняты в ущерб его союзникам". Об этом он заявил в четверг, 29 ноября, после прибытия в Аргентину на саммит G20, сообщает Politico.

"В этих ситуациях я всегда ясно заявлял о позиции Франции и Европы. В эти кризисные времена мы должны защищать наши общие ценности, которые зависят от многосторонности и сотрудничества", - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Евросоюз стал более сплоченным: "Когда ЕС подвергался нападению со стороны торговых мер Соединенных Штатов, он отреагировал немедленно, как единое целое. Такого бы не произошло несколько лет назад".

Напомним, Макрон и Трамп уже несколько недель ведут заочную словесную перепалку. Недавно французский президент заявил главе Белого дома, что Франция для США - "союзник, но не вассал".

Как сообщалось, накануне Трамп резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

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Источник: korrespondent.net

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