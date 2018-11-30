Саммит G20: Трамп выбросил приемник синхронного перевода

Президент США Дональд Трамп разочаровался переводом приветственной речи аргентинского коллеги Маурисио Макри и выбросил приемник. Видео инцидента в пятницу, 30 ноября, опубликовал в соцсети Facebook Rioja Noticias.
Трамп объяснил, что гораздо лучше переводчика понял слова президента Аргентины.
"Но все нормально", - отметил он, бросая приемник для синхронного перевода на пол.
Ранее Дональд Трамп очередной раз оконфузился перед журналистами.
Трамп прибыл на саммит G20
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Источник: korrespondent.net
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