Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Россия неоправданно использовала военную силу против украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе. Об этом говорится в заялении министров иностранных дел стран Большой семерки, опубликованном на сайте МИД Канады в пятницу, 30 ноября.

"Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель Европейского союза, выражаем нашу серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно повысили напряженность. Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала", – говорится в сообщении.

Страны G7 призывают Россию освободить задержанные экипажи и суда и "воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив".

"Мы, G7, еще раз повторяем, что мы не признавали и никогда не признаем незаконной аннексии Россией Крымского полуострова, и мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – отмечается в заявлении.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух бронекаторов Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 24 моряка, среди которых шесть человек получили ранения. Все они арестованы и перевезены в Москву.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net