В Швеции доля наличных снизилась до рекордного 1% объема экономики. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает ITC.ua.

При этом последний процент - самый сложный и дорогой в плане его замены безналичными платежами.

По словам Сесиллии Скингсли - заместителя председателя Riksbank, Центрального банка Швеции большинство жителей страны уже отказались от наличных и не испытывают никаких неудобств. В возрастной группе 18 - 24 года 95% покупок осуществляется только электронно, а универсальное приложение для мгновенной оплаты Swish, поддерживаемое всеми банками Швеции, было загружено более половиной населения.

Как сообщается, при этом процесс отказа от наличных только ускорился, когда правительство разрешило бизнесу отказываться принимать их в качестве оплаты за товары и услуги. Более того, сегодня любой ресторан, банк или магазин в Швеции может повесить на входе объявление с указанием, что не принимает наличные, и число таких безналичных торговых точек становится все больше.

Отмечается, что несколько тысяч жителей Швеции уже вживили чипы для оплаты себе под кожу, чтобы жестами оплачивать небольшие покупки и проезд на общественном транспорте.

Таким образом, делает вывод Скингсли, вскоре в Швеции просто не останется мест, где принимают наличные.

"С учетом последних трендов последняя банкнота поступит в Банк Швеции до 2030 года", - прогнозирует она.

Напомним, в октябре 2018 года денежная база в Украине выросла на 0,2% - до 425,018 млрд гривен на 1 ноября.

Также сообщалось, что правительство Австралии объявило о введении лимита на расчеты наличными с 1 июля 2019 года

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Источник: korrespondent.net