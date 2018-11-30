Трамп не поприветствовал Путина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп не поприветствовал российского коллегу Владимира Путин перед началом фотографирования лидеров G20 на саммите в Буэнос-Айресе.

Как сообщает Интерфакс, Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.

Отметим, во время аналогичной церемонии в Париже на мероприятиях к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны Путин и Трамп приветствовали друг друга.

#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional "class photo" group shot



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Затем главы государств "двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, на отдалении от него - президент США.

В зале "пленарки" Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, кресло которого, согласно рассадке, находится рядом с креслом президента РФ. Затем российский лидер занялся лежащими перед ним бумагами. Трамп в это время перемещался по залу, общаясь то с одним, то с другим зарубежным руководителем.

فيديو من #الأرجنتين | الرئيس الروسي وولي العهد السعودي قبيل انعقاد قمة العشرين#محمد_بن_سلمان_في_قمة_G20#CrownPrinceInG20#G20Argentinahttps://t.co/5t3eIvxId4 pic.twitter.com/TzLwoGCsul — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 30, 2018

Первое заседание, в котором будут принимать участие только главы государств G20, пройдет в формате ретрита - свободного обмена мнениями.

Согласно рассадке, на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга - между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру.

Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, отметив, что готов провести встречу, когда ситуация будет урегулирована.

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Источник: korrespondent.net