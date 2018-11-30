Россия закрыла судоходство в Керченском проливе

Россия приостановила проход судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе из-за плохой погоды.

Об этом сообщает Московский комсомолец со ссылкой на сообщение пресс-службы Росморречфлота в пятницу, 30 ноября.

"Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.

Напомним, Керчь-Еникальский канал – морской судоходный канал в Керченском проливе. Он связывает Азовское и Черное море.

Накануне стало известно, что из-за блокирования и преграждения Россией прохода Керченским проливом, там накопилась "пробка" из 421 корабля. Такие данные озвучило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

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Источник: korrespondent.net