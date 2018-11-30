Лента RSS
Подписаться на ленту
30 ноября 2018, пятница, 20:57
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
30. 11. 2018

Россия закрыла судоходство в Керченском проливе

Россия приостановила проход судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе из-за плохой погоды.

Об этом сообщает Московский комсомолец со ссылкой на сообщение пресс-службы Росморречфлота в пятницу, 30 ноября.

"Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.

Напомним, Керчь-Еникальский канал – морской судоходный канал в Керченском проливе. Он связывает Азовское и Черное море.

Накануне стало известно, что из-за блокирования и преграждения Россией прохода Керченским проливом, там накопилась "пробка" из 421 корабля. Такие данные озвучило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.